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Волкер: РФ уже четыре года ежедневно нарушает Минские договоренности

Вчера, 16:58
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U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Flickr

Курт Волкер

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия в течение четырех лет ежедневно нарушает Минские соглашения.

Волкер напомнил, что в 2015 году Россия подписала Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, содержащий пункт о прекращении огня 14 февраля.  

Спустя неделю Россия и пророссийские боевики захватили Дебальцево.

"В течение четырех лет Россия продолжает ежедневно нарушать Минские соглашения. Пришло время для мира в Украине", - написал Волкер в Twitter. 

12 февраля посольство США в Украине констатировало, что Россия с момента подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений нарушает эти договоренности.

12 февраля 2015 года участники Трехсторонней контактной группы по итогам переговоров в Минске подписали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Договоренности предусматривали незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение;

отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО Торнадо-С, Ураган, Смерч и тактических ракетных систем Точка У.

вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ; разоружение всех незаконных групп;

восстановление Украиной полного контроля над государственной границей в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.

Теги:   Украина Россия Минские соглашения США Курт Волкер

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