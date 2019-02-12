Волкер: РФ уже четыре года ежедневно нарушает Минские договоренности Вчера, 16:58 251 Цей матеріал також доступний українською U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Flickr Курт Волкер U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Flickr

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия в течение четырех лет ежедневно нарушает Минские соглашения.

Волкер напомнил, что в 2015 году Россия подписала Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, содержащий пункт о прекращении огня 14 февраля.

Спустя неделю Россия и пророссийские боевики захватили Дебальцево.

"В течение четырех лет Россия продолжает ежедневно нарушать Минские соглашения. Пришло время для мира в Украине", - написал Волкер в Twitter.

4 years ago Russia signed the Minsk Package of Measures with the first point a Feb 14 ceasefire. About a week later Russia and it proxy forces seized Debaltseve.



In the 4 years since 🇷🇺 has continued to violate the Minsk agreements every day.



It’s time for #Peace4Ukraine. pic.twitter.com/76Nr7BSXmT — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 12 февраля 2019 г.

12 февраля посольство США в Украине констатировало, что Россия с момента подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений нарушает эти договоренности.

12 февраля 2015 года участники Трехсторонней контактной группы по итогам переговоров в Минске подписали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Договоренности предусматривали незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение;

отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО Торнадо-С, Ураган, Смерч и тактических ракетных систем Точка У.

вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ; разоружение всех незаконных групп;

восстановление Украиной полного контроля над государственной границей в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.