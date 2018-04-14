Волкер рассказал о дальнейшей работе в Госдепе и анонсировал визит в Украину

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Волкер прилетит в Украину в середине мая
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Волкер прилетит в Украину в середине мая

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер будет продолжать работать на этом посту при новом госсекретаре, которым должен стать Майк Помпео.

Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне, пишет Голос Америки.

"Я несколько раз встречался с кандидатом на пост госсекретаря США Майком Помпео и он сказал, что доволен нашей политикой в отношении Украины" – сообщил Волкер.

Американский дипломат заверил, что его должность не является временной.

"Я готов продолжать эту работу", - подчеркнул он.

Волкер также сообщил, что планирует посетить Украину в середине мая. Он должен прибыть в Киев, а затем поехать на восток страны.

Ранее Волкер заявил, что миротворческая миссия на Донбассе не должна быть похожа на форматы других миссий ООН и должна основываться на особом подходе.

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