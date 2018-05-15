Волкер прокомментировал информацию об отставке "архитектора войны на Донбассе" Суркова

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал возможность отставки помощника президента РФ Владислава Суркова.

По словам Волкера, США еще не получали официального уведомления о статусе Суркова в переговорах с Россией.

"У нас не было официального сообщения от российской стороны. Он был официально назначен российской стороной в этих переговорах. Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к введению миротворческой миссии.., которая создала условия для мира, и полного выполнения минских договоренностей", - цитирует Волкера Голос Америки.

Спецпредставитель добавил, что когда Россия будет готова, США встретятся с Сурковым или с тем, кого Кремль назначит на эти переговоры.

Ранее агентство РБК со ссылкой на источники в Кремле сообщали, что Сурков, отвечающий за формирование политики в отношении Украины и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией может покинуть свой пост. Считается, что именно он ответственен за формирование политики Кремля в отношении Украины и за создание на Донбассе террористических "Л/ДНР".

Сурков в течение 12 лет занимал пост заместителя, затем первого заместителя главы администрации президента РФ. На этой должности курировал внутреннюю политику, будучи одним из самых влиятельных чиновников и политиков в стране. За возможность влиять на политические решения Суркова называли "серым кардиналом Кремля".