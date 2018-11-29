Волкер прокомментировал информацию о создании американской военной базы в Украине

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины заявил, что официальному Вашингтону ничего неизвестно о переговорах относительно размещения в Украине постоянной американской военной базы.
В интервью DW Волкер сказал, что у США и Украины существует "нормальное здоровое оборонное сотрудничество".
"Помогаем организационно, помогаем проводить реформу вооруженных сил, чтобы у них был современный мощный оборонительный потенциал. И намерены и дальше сотрудничать с Киевом в этой сфере", - отметил он.
Информацию о переговорах Украины и США относительно размещения на украинской территории американской военной базы распространили российские СМИ.
Ранее Волкер в контексте агрессии РФ в Керченском проливе заявил о необходимости проверить, как Евросоюз выполняет решение о санкциях против России.
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