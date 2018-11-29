Волкер прокомментировал информацию о создании американской военной базы в Украине

Волкер прокомментировал слухи об американской военной базе в Украине

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины заявил, что официальному Вашингтону ничего неизвестно о переговорах относительно размещения в Украине постоянной американской военной базы.

В интервью DW Волкер сказал, что у США и Украины существует "нормальное здоровое оборонное сотрудничество".

"Помогаем организационно, помогаем проводить реформу вооруженных сил, чтобы у них был современный мощный оборонительный потенциал. И намерены и дальше сотрудничать с Киевом в этой сфере", - отметил он.

Информацию о переговорах Украины и США относительно размещения на украинской территории американской военной базы распространили российские СМИ.

Ранее Волкер в контексте агрессии РФ в Керченском проливе заявил о необходимости проверить, как Евросоюз выполняет решение о санкциях против России.