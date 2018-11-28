Волкер призвал проверить, как в ЕС выполняют санкции против России

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в контексте агрессии РФ в Керченском проливе заявил о необходимости проверить, как Евросоюз выполняет решение о санкциях против России.
"Европе следует внимательно взглянуть на имплементацию уже действующих санкций. На данный момент действуют жесткие европейские санкции в отношении Крыма. Но насколько строго они применяются на самом деле?" - отметил Волкер в интервью DW.
Он выразил обеспокоенность, что предприниматели из оккупированного РФ Крыма могут заниматься бизнесом в Евросоюзе, хотя это запрещено санкциями. "Думаю, стоит взглянуть свежим взглядом из европейской перспективы, применяются ли санкции должным образом", - отметил спецпредставитель США.
Ранее Курт Волкер заявил, что Россия намерена взять под свой контроль доступ к украинским портам в Азовском море.
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