Волкер призвал проверить, как в ЕС выполняют санкции против России

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в контексте агрессии РФ в Керченском проливе заявил о необходимости проверить, как Евросоюз выполняет решение о санкциях против России.

"Европе следует внимательно взглянуть на имплементацию уже действующих санкций. На данный момент действуют жесткие европейские санкции в отношении Крыма. Но насколько строго они применяются на самом деле?" - отметил Волкер в интервью DW.

Он выразил обеспокоенность, что предприниматели из оккупированного РФ Крыма могут заниматься бизнесом в Евросоюзе, хотя это запрещено санкциями. "Думаю, стоит взглянуть свежим взглядом из европейской перспективы, применяются ли санкции должным образом", - отметил спецпредставитель США.

Ранее Курт Волкер заявил, что Россия намерена взять под свой контроль доступ к украинским портам в Азовском море.