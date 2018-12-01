Волкер призвал Евросоюз рассмотреть усиление антироссийских санкций

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что США и Евросоюз должны рассмотреть возможность усилить санкции против РФ из-за инцидента, который произошел в Керченском проливе.

Об этом передает Suddeutsche Zeitung.

"Было бы очень хорошо, если бы европейцы рассмотрели дополнительные санкции, и мы в Вашингтоне сделаем то же самое", - заявил Волкер.

Он также отметил, что не верит в то, что изначальной целью введения военного положения было желание президента Украины Петра Порошенко перенести выборы.

"Насколько я могу судить, военное положение не помешает демократическим правам украинцев", - заявил Волкер.

Спецпредставитель Госдепа уверен, что конфликт в Керченском проливе не приведет к эскалации агрессии на Донбассе.

Глава Европейского совета Дональд Туск уверен, что в декабре Евросоюз сможет утвердить новые санкции в отношении России.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать