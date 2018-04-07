Волкер потребовал, чтобы боевики прекратили запугивать наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

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Курт Волкер

Курт Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует у РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы в сторону наблюдателей ОБСЕ.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности", - написал Волкер.

Так Курт Волкер отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец недалеко от Донецка, когда боевики запретили наблюдателям ОБСЕ запустить беспилотник и угрожали им оружием.

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