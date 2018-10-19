19 октября 2018, пятница

Волкер: Поставки американского оружия Украине - это не разжигание войны, а сдерживание агрессии РФ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Волкер назвал поставки вооружения Киеву шагом сдерживания российской агрессии
Фото: YES

Волкер назвал поставки вооружения Киеву шагом сдерживания российской агрессии

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон поставки американского оружия Украине следует расценивать не как "разжигание войны", а как сдерживание дальнейшей агрессии со стороны России.

По его словам, администрация президента США видит в Украине страну, которая "имеет право на самооборону" и обладает собственной стратегией национальной безопасности, сообщает DW.

"Друзья и союзники могут обсудить, как помочь закрыть пробелы в этой стратегии", - добавил Волкер.

 Он подчеркнул важность успешного развития Украины "как здоровой и защищенной европейской демократии".

Ранее Волкер заявлял, что силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе станет "катастрофой".

Кроме того, он отметил, что власти США намерены вводить новые санкции против России "раз в месяц-два" из-за нежелания Кремля занять конструктивную позицию по Донбассу.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове