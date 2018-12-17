Волкер отменил визит в Москву из-за агрессии России в Керченском проливе Сегодня, 16:57 575 Цей матеріал також доступний українською Волкер раскритиковал Россию за ее действия в Керченском проливе

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украине Курт Волкер собирался совершить визит в российскую столицу Москву в декабре, однако этому помешала агрессия Кремля в Керченском проливе.

"Ранее я планировать совершить визит в Москву в этом месяце и уже готовился организовать его, когда Россия атаковала украинский флот в Черном море, забрала корабли и взяла моряков в плен", - сказал он на брифинге.

Волкер добавил, что условий для его визита в Москву не существует, пока российская сторона удерживает украинских моряков.

Американский дипломат также напомнил, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

Позже американский лидер добавил, что это стало единственной причиной отмены встречи.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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