Волкер опроверг сообщения о совете Зеленскому не назначать Богдана в АП Сегодня, 17:22 Цей матеріал також доступний українською SpecRepUkraine / Twitter Владимир Зеленский и Курт Волкер SpecRepUkraine / Twitter

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому не назначить на должность главы Администрации президента Андрея Богдана.

СМИ сообщали, что Волкер звонил президенту Украины и настойчиво просил не назначать Андрея Богдана на должность главы АП из-за того, что он связан с олигархом Игорем Коломойским.

«Мы не давали конкретных советов в отношении отдельных лиц. Мы сфокусировались на политических вопросах», - заявил Волкер во время брифинга во вторник, 28 мая, передает Европейская правда.

По его словам, в разговорах с Зеленским он поднимал вопрос обязательств президента о проведении реформ, а не кадровые вопросы.

«Мы дали четко понять, что он должен уделить внимание вопросу доверия к нему», - сказал Волкер.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.