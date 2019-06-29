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Посягательство на суверенитет Украины. Волкер прокомментировал ноту России об украинских моряках

Сегодня, 09:45
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Посольство США в Украине

Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал направленную Россией ноту относительно условий освобождения пленных украинских моряков.

В комментарии изданию Polygraph.info Волкер заявил, что на самом деле инициатива России не была предложением освободить моряков, но лишь ловушкой.

«Это „предложение“ было на самом деле посягательством на правосудие, поскольку изначально не было никаких оснований для их задержания, а также посягательством на [нормы] ООН и суверенитет Украины», — подчеркнул Волкер.

Он также напомнил, что захват Россией трех украинских кораблей и 24 моряков в ноябре прошлого года нарушил международное право и что с тех пор Москва удерживает их незаконно. А Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить пленных.

Напомним, 25 июня Россия направила посольству Украины в Москве ноту, в которой, среди прочего, предложено Киеву дать письменные гарантии того, что после освобождения моряков их судебное преследование будет продолжено по российским законам.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такую идею «дипломатическим разводом». По его словам, Москва пытается заставить официальный Киев, во-первых, признать совершение моряками уголовного преступления, во-вторых, признать правомерность судебного процесса над ним по законодательству РФ и, в-третьих, косвенно признать оккупацию Крыма.

27 июня Климкин обнародовал ноту России и ответ на нее украинского МИД в полном объеме. Глава МИД сделал это после того, как президент Владимир Зеленский раскритиковал Климкина за несогласование ответа Кремлю с главой государства.

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Теги:   Нота Пленные Украинские моряки Россия Украина-Россия Павел Климкин Курт Волкер

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