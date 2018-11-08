Волкер о миротворцах ООН на Донбассе: Россия очень далека от решения

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия до сих пор не готова согласиться на приемлемые условия введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.
"В течение лета и в начале осени я обменивался письмами с моим российским коллегой [советником президента РФ Владиславом] Сурковым, чтобы удостовериться, произошло ли продвижение позиции РФ. Его ответы указывают на то, что Россия остается весьма далекой от того, чтобы согласиться сейчас на настоящую миротворческую миссию ООН", - цитирует его заявление Укринформ.
По словам Волкера, Москва продолжает настаивать на охранной функции миротворцев ООН для наблюдателей ОБСЕ. Позиция Кремля оставить на местах подконтрольные вооруженные группировки и политические образования "не соответствует Минским соглашениям, которые ни Украина, ни кто-либо из наших партнеров - Франция, Германия и другие - не могут поддержать".
Волкер добавил, что США готовы работать вместе над поиском решения по миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Напомним, что шесть стран, в частности Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция, заявили о готовности присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Украина добивается размещения миротворческого контингента под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.
Россия, которая контролирует боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.
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