Волкер назвал страны, которые готовы отправить миротворцев на Донбасс

По словам Волкера, к миротворческой миссии ООН на Донбассе готовы присоединиться шесть стран

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что шесть стран заявили о готовности присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе.

В интервью Эхо Москвы Волкер отметил, что среди этих стран Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция.

"На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным", - отметил он.

По словам спецпредставителя Госдепа, то, как будет организована, где и когда развернута миротворческая миссия на Донбассе - подлежит обсуждению. Но с фундаментальной точки зрения после полного развертывания - это должны быть настоящие миротворческие силы, которые контролируют ситуацию в области безопасности.

Напомним, Украина предложила разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы будут способствовать освобождению территории от военных РФ.

В то же время Россия, которая контролирует боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

Киев считает, что контингент миротворческой миссии ООН на Донбассе может составлять 30 тысяч человек.