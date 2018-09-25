Волкер назвал несколько причин, по которым Россия должна освободить Сенцова

Россия должна освободить украинского режиссера Олега Сенцова с учетом его состояния здоровья в качестве гуманитарного жеста для него и семьи, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Я считаю, что, как минимум, в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи Олега Сенцова следует освободить с учетом его состояния", - сказал он в интервью российской радиостанции Эхо Москвы.

По словам Волкера, Сенцов находится в тяжелом состоянии из-за голодовки.

Американский дипломат добавил, что доказательства в деле по обвинению украинца в терроризме не очень убедительны.

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Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.