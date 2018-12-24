Волкер назвал главное условие своего визита в Москву Сегодня, 12:58 2063 Цей матеріал також доступний українською Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер готов посетить Москву после освобождения пленных в РФ украинских моряков.

Об этом он заявил в интервью ТСН.

"Я собирался ехать в Москву в этом месяце, для того, чтобы увидеть, есть ли какой почву для появления новых идей. Есть ли способ вернуться в русло предыдущих разговоров. Но после российской атаки против украинских военных кораблей и захвата моряков президент Трамп отменил свою встречу с президентом Путиным. И я тоже решил, что визит в Москву для меня в это время невозможен", – заявил Волкер.

По словам спецпредставителя США, он надеется посетить РФ уже в следующем году, как только из плена освободят украинских моряков.

Ранее Курт Волкер заявил, что освобождение украинских моряков из плена в РФ еще до Рождества вполне вероятно.

Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.