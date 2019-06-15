Волкер: мир на Донбассе начнется тогда, когда российские силы уйдут оттуда 15 июня, 14:27 Цей матеріал також доступний українською Посольство США в Украине Курт Волкер Посольство США в Украине

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер написал в своем Twitter, что пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса.

Он отметил, что мир придет на эту землю тогда, когда российские силы уйдут с нее.

«5 лет назад … защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным (кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки лиц). Урок для Донбасса — мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда», — написал Волкер.