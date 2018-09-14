14 сентября 2018, пятница

Волкер: Киев делает недостаточно для украинцев на оккупированных территориях Донбасса

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Волкер раскритиковал украинское правительство в вопросе отношения к украинцам оккупированного Донбасса
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Flickr

Волкер раскритиковал украинское правительство в вопросе отношения к украинцам оккупированного Донбасса

Украинское правительство делает недостаточно для украинцев, которые остались жить на оккупированных территориях Донбасса, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Радио Свобода.

Спецпредставитель США подчеркнул, что предыдущие идеи по реинтеграции Донбасса не имеют мощной политической поддержки. К тому же, есть мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства.

"Это позорно потому, что эти люди прошли многое. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины", - пояснил дипломат.

Он добавил, что Киев должен сотрудничать с представителями Красного Креста, чтобы выплачивать государственные пенсии пожилым людям и людям с инвалидностью.

Ранее Волкер заявлял, что  для урегулирования конфликта на Донбассе необходима масштабная миротворческая миссия ООН.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. По словам президента Петра Порошенко, закон провозглашает ключевым мирный, политико-дипломатический путь, а также усиливает позицию Украины в вопросе возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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