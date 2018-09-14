Волкер: Киев делает недостаточно для украинцев на оккупированных территориях Донбасса

Украинское правительство делает недостаточно для украинцев, которые остались жить на оккупированных территориях Донбасса, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Радио Свобода.

Спецпредставитель США подчеркнул, что предыдущие идеи по реинтеграции Донбасса не имеют мощной политической поддержки. К тому же, есть мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства.

"Это позорно потому, что эти люди прошли многое. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины", - пояснил дипломат.

Он добавил, что Киев должен сотрудничать с представителями Красного Креста, чтобы выплачивать государственные пенсии пожилым людям и людям с инвалидностью.

Ранее Волкер заявлял, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходима масштабная миротворческая миссия ООН.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. По словам президента Петра Порошенко, закон провозглашает ключевым мирный, политико-дипломатический путь, а также усиливает позицию Украины в вопросе возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе.