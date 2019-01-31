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Волкер анонсировал встречу в нормандском формате в Париже

Сегодня, 13:07
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ЕРА

Курт Волкер

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал встречу представителей стран нормандского формата – Украины, Франции, Германии и РФ.

По словам Волкера, недавно состоялся телефонный разговор представителей Франции, Германии, Украины и России в рамках Нормандского формата, стороны обсудили процесс имплементации Минских договоренностей.

"И это был абсолютно безрезультатный разговор...Единственно, что была запланирована встреча, которая пройдет через несколько недель в Париже, чтобы встретится лично и увидеть, есть ли какой-то прогресс", - заявил Волкер в интервью телеканалу Прямой.

Волкер не уточнил уровень переговорщиков, которые примут участие в запланированной встрече.

Теги:   Нормандский формат Курт Волкер

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