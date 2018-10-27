27 октября 2018, суббота

Волкер отреагировал на инициативу о назначении спецпредставителя ЕС по Донбассу и Крыму

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Волкер анонсировал свой приезд в Украину

Волкер анонсировал свой приезд в Украину

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер поддержал инициативу Европарламента о назначении спецпредставителя ЕС по вопросам Донбасса и Крыма.

"Я считаю, что это чудесная идея. Я встречался с членами Европарламента около двух недель назад. И я призвал их продолжать держать Донбасс и Крым в фокусе их внимания", - сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

Волкер также заявил о готовности к совместной работе, если спецпредставитель ЕС будет назначен.

Дипломат анонсировал свой приезд в Украину в ноябре.

25 октября Европарламент принял резолюцию, в которой осудил действия России в Азовском море, нарушающие международное морское право. В документе есть призыв к странам-членам ЕС быть готовыми усиливать санкции против РФ в случае обострения ситуации в регионе.

В резолюции Европарламент также призвал ЕС назначить спецпредставителя по делам Крыма и Донбасса.

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