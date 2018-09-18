Вокруг одни враги. Россия рассорилась сразу с несколькими странами из-за своих шпионов и попыток влияния

В ответ на обвинения других стран МИД России (на фото) традиционно грозит "ответными мерами"

Отношения России с мировым сообществом, и без того напряженные из-за международных санкций против Москвы в связи с ее агрессией в Украине, усложнились еще больше.

В сентябре 2018 года сразу несколько стран прямо обвинили Россию в попытках вмешательства в их внутреннюю политику, шпионаже либо неприемлемой деятельности разведки.

НВ напоминает, с какими государствами и почему отношения России обострились до предела за последнее время.

Швейцария

16 сентября агентство Reuters сообщило о многократных обращениях правительства Швейцарии к России с требованием прекратить любую шпионскую деятельность на ее территории. По данным агентства, с этой целью швейцарский МИД в нынешнем году уже трижды вызывал посла России в Берне.

Столь резкую обеспокоенность страны, славящейся своим международным нейтралитетом на протяжении десятилетий, вызвали предполагаемые операции российской разведки против организаций, базирующихся в Швейцарии. Среди них - лаборатория, используемая для исследования химического оружия.

С Россией получилась определенная эскалация [...] Мы не потерпим такого рода деятельности в Швейцарии

По данным швейцарской газеты Tages-Anzeiger речь идет о лаборатории в городе Шпиц близ Берна, которая анализирует химическое и биологическое оружие и проверяет нервно-паралитические агенты, подобные Новичку, которым пытались отравить российского двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Как минимум два российских шпиона пытались заполучить данные этой лаборатории, имея при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети. Как стало известно лишь 14 сентября, несколькими месяцами ранее обоих россиян задержали в Нидерландах в результате совместной операции спецслужб Швейцарии, Великобритании и Нидерландов. Вскоре их выслали в Россию.

Химическая лаборатория в швейцарском Шпице, данные которой пытались получить российские агенты / Фото ЕРА

Швейцария подозревает этих же агентов и в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, вскоре после допингового скандала с участием России. Именно WADA в 2015 году приостановило деятельность антидопингового агентства России. Причиной этого стало расследование о масштабных махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи, которые были поддержаны на государственном уровне.

17 сентября министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис подтвердил рост напряжения в отношениях Берна и Москвы. Кассис заявил, что его страна не потерпит активизации шпионской деятельности России.

По словам главы швейцарского МИД, активность разведывательных служб разных стран является ежедневной рутиной для Швейцарии, но в данном случае, Россия пошла на недопустимую эскалацию.

"С Россией же получилась определенная эскалация. С ней мы в этом году уже имели на разных уровнях двусторонние контакты с целью чётко заявить, что мы не потерпим такого рода деятельности в Швейцарии. На следующей неделе я встречусь со своим российским коллегой. И я ему скажу это еще раз прямо и откровенно", - заявил министр.

Македония

10 сентября в Македонии официально стартовала кампания накануне референдума об изменении названия страны, который пройдет 30 сентября.

Для официального Скопье народное голосование имеет судьбоносное значение. Переименование Македонии в Северную Македонию, решение о котором 20 июня утвердил парламент этой страны, открывает для нее путь к вступлению в Евросоюз и НАТО.

Именно такой вопрос и будет вынесен на референдум: "Вы поддерживаете членство в НАТО и ЕС, принимая соглашение о названии, заключенное между Республикой Македония и Грецией?"

До этого в течение около 30 лет Греция блокировала присоединение своего северного соседа как к ЕС, так и к Североатлантическому альянсу из-за совпадения названия Македонии с одноименным греческим регионом (Македония), а также опасений по поводу концепции так называемой "Объединенной Македонии" и возможных территориальных претензии к Греции, Болгарии, Албании и Сербии.

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Однако исторический компромисс в этом вопросе, достигнутый в начале лета между Афинами и Скопье, вызвал опасения России из-за возможного присоединения Македонии к НАТО в будущем. С тех пор появилось немало свидетельств того, что Москва пытается воспрепятствовать процессу переименования страны и инспирирует общественные протесты против такого решения как в Греции, так и в Македонии.

Нет сомнений в том, что Москва финансирует пророссийские группы, чтобы повлиять на итоги референдума

17 сентября об этом официально заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Македонию.

"Нет сомнений в том, что Москва финансирует пророссийские группы, чтобы повлиять на итоги референдума по изменению названия Македонии", - заявил глава Пентагона, отметив что намерен предупредить об этом власти страны.

По словам Мэттиса, Россия уже сделала соответствующие финансовые вливания и проводит "широкую кампанию" в попытке повлиять на общественное мнение.

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"Я обеспокоен этим. Те злонамеренные действия, которые Россия практиковала от Эстонии до США, от Украины теперь и до Македонии, - она всегда адаптировала свою тактику к конкретной ситуации и всегда делала это вне всяких моральных принципов", - сказал Мэтис 11 сентября, за несколько дней до поездки в Македонию, говоря о той же проблеме российского влияния.

По данным The New York Times, накануне референдума в интернете активизировались многие сайты, призывающие македонцев бойкотировать референдум, а также нагнетающие пессимистические прогнозы относительно будущего страны в случае ее вступления в НАТО.

Власти Македонии пока верят в возможность дипломатического урегулирования напряженной ситуации в отношениях с РФ. "Мы пытаемся убедить россиян, что у нас отсутствует альтернатива этому [членству страны в НАТО]", - отметил политик.

Греция

Власти Греции куда более резко отреагировали на аналогичные попытки России финансово поддержать протесты внутри страны против компромисса с Македонией. К недовольству Афин добавилась еще и активность Москвы на религиозном поле - в частности попытки людей, представляющих интересы России, с помощью пожертвований повлиять на митрополитов греческой православной церкви и монахов Афона в чувствительных вопросах.

Среди спорных вопросов - не только переименование Македонии, но и тема предоставления автокефалии Украинской православной церкви

Среди таких вопросов - не только переименование Македонии, но и тема предоставления автокефального статуса Украинской православной церкви, против чего резко выступает Москва. Греческая (Эллинская) православная церковь, как одна из старейших, имеет большой вес в православном мире.

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За последние месяцы из Греции, до тех пор занимавшей максимально лояльную позицию по отношению к Москве, были высланы несколько российских дипломатов. Еще нескольким запретили въезд. При этом заявления властей Греции и МИД страны в адрес России становились все более резкими, особенно после ответной высылки греческих дипломатов из России.

10 августа в МИД Греции заявили, что Москва не понимает основополагающих принципов греческой внешней и внутренней политики, а также не признает тот факт, что у Афин есть свои интересы в международных отношениях.

Греция также предостерегла Россию от попыток подкупа госчиновников с целью подрыва ее внешней и внутренней политики.

"Мы хотим напомнить нашим российским друзьям, что ни одна страна в мире не потерпит попыток: а) дачи взяток государственным чиновникам, б) подрыва ее внешней политики; в) вмешательства в ее внутренние дела", - говорилось в официальном сообщении МИД Греции.

Кроме того, на фоне религиозного противостояния Москвы и Константинополя из-за украинской автокефалии Греция стала все чаще отказывать в шенгенских визах российским священникам, считая их "агентами влияния".

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По данным The Guardian, Афины были особо возмущены тем, что Россия превратила греческий Афон - духовный центр православия - в “пристанище шпионов” и центр по сбору разведывательной информации, а также проводила интенсивное финансирование монастырей по всему полуострову.

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Великобритания

В сентябре 2018 года произошло обострение также в отношениях Москвы и Лондона, дипломатические контакты между которыми фактически заморожены с марта 2018-го из-за попытки отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

5 сентября британская полиция обнародовала детальные подробности покушения на Скрипалей - вплоть до личностей подозреваемых с их фотографиями и детальным маршрутом пребывания в Британии. Сразу после этого Лондон инициировал специальное заседание Совета Безопасности ООН, в ходе котрого представитель Великобритании Карен Пирс заявила, что Лондон готов ввести новые санкции в отношении Москвы после публикации доклада спецслужб по делу Скрипалей.

"Мы будем обсуждать с нашими партнерами, какие шаги предпринять лучше всего", - заявила Пирс 6 сентября. Перед этим Франция, Германия, США и Канада сделали совместное заявление, в котором поддержали выводы британских силовиков - в частности, предположение о том, что подозреваемые отравители являются сотрудниками российских спецслужб.

Лондон готов ввести новые санкции в отношении Москвы после публикации доклада спецслужб по делу Скрипалей.

Кроме того, британская газета The Guardian сообщила, что британское министерство внутренних дел пересмотрит регламент процедуры выдачи виз россиянам, а также может поставить под сомнение право на проживание в Британии более чем 700 состоятельных граждан РФ.

Источник в британском МВД также рассказал газете, что в дальнейшем Лондон может ограничить выдачу виз российским инвесторам. В частности, речь идет о так называемых "инвестиционных визах".

Израиль

Новейший эпизод возможного противостояния России с Израилем связан с катастрофой российского самолета Ил-20, который поздно вечером 17 сентября был сбит силами ПВО Сирии.

В Минобороны РФ возложили ответственность за инцидент на Израиль: якобы "российским самолетом прикрывались истребители F-16", которые в ту ночь наносили удары по объекту Вооруженных сил Сирии. Речь идет об авиаударах израильской авиации по комплексам для создания точного оружия, которые должны были быть поставлены из Сирии в Ливан. В Ливане действует Хезболла, признанная в Израиле террористической организацией.

Российский министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Минобороны Израиля Авигдором Либерманом 18 сентября "констатировал, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне".

Он также пригрозил Израилю "ответными шагами".

"Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги", - сказал Шойгу.

В то же время Израиль уже заявил, что вина за сбитый самолет полностью лежит на сирийском режиме и привел четыре аргумента в пользу своей позиции.

В частности, армия Израиля отметила, что сирийские ПВО вели "обширный и неточный огонь", что и стало причиной катастрофы российского Ил-20. В момент, когда сирийские ПВО выпустили ракеты, сбившие Ил-20, самолеты ВВС Израиля уже находились в израильском воздушном пространстве. Кроме того, во время ударов ВВС Израиля по целям в Сирии, российский Ил-20 находился вне зоны проведения операции.

"Сирийские противовоздушные батареи вели огонь беспорядочно и, насколько мы понимаем, не озаботились подтверждением того, что в небе не было российских самолетов", - добавили в Армии обороны Израиля.

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