Война с Россией не является оправданием для нарушения прав венгерской общины в Украине - глава МИД Венгрии

Климкин выступает за то, чтобы венгерское меньшинство в Украине сохраняло свою идентичность

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что война с Россией не может быть оправданием в нарушении прав венгерской общины в Украине.

Об этом министр рассказал ТСН.

"Мы понимаем, что ваш президент, ваше правительство хотели бы избавиться от влияния России в языке, школах. Но вопрос от меня: если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?" - сказал Сийярто.

По его словам, до принятия образовательного закона Венгрия была довольна политикой Украины.

"Я не понимаю, зачем секретная служба проводите расследование против венгров, зачем вы говорите, что мы заберем часть территории. Венгрия была самым верным сторонником вашего безвизового режима с Евросоюзом, вашим самым верным сторонником по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС", - возмутился Сийярто.

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Осенью прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Согласно реформе, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. Реформу образования резко раскритиковала Венгрия. Будапешт считает, что закон ограничивает права венгерского меньшинства на изучение венгерского языка. В связи с этим Венгрия блокирует проведение комиссий Украина-НАТО.