Война окончена: Эритрея и Эфиопия подписали совместную декларацию

В понедельник, 9 июля, президент Эритреи Исайяс Афеверки и глава правительства Эфиопии Абий Ахмед подписали в Асмэре декларацию об окончании многолетней войны между странами.
Об этом у себя в Twitter сообщил эритрейский министр информации Йемане Мескель.
Помимо мира между двумя странами, данный документ предусматривает двусторонние усилия в углублении тесного сотрудничества в сферах политики, экономики, культуры и безопасности.
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"Будут восстановлены транспортные, торговые и телекоммуникационные связи; возобновлены дипломатические связи; будет решен приграничный вопрос. Обе страны будут работать вместе, чтобы гарантировать региональный мир, развитие и сотрудничество", - отметил Мескель.
Joint Declaration: ... iii) Transport, trade and telecommunication ties will be resumed; diplomatic ties & activities renewed; iv) Border decision will be implemented; v) Both countries will work together to guarantee regional peace, development & cooperation pic.twitter.com/gPIIPvksTK— Yemane G. Meskel (@hawelti) 9 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Эфиопия согласилась подписать мирное соглашение с Эритреей, завершив таким образом территориальный конфликт, который длился два десятилетия.
Напомним, что в 1998 году конфликт между двумя государствами привел к самой кровопролитной войне между двумя странами в Африке, жертвами которой за два года активных боевых действий стали десятки тысяч человек с обеих сторон.
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