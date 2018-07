Война окончена: Эритрея и Эфиопия подписали совместную декларацию

В понедельник, 9 июля, президент Эритреи Исайяс Афеверки и глава правительства Эфиопии Абий Ахмед подписали в Асмэре декларацию об окончании многолетней войны между странами.

Об этом у себя в Twitter сообщил эритрейский министр информации Йемане Мескель.

Помимо мира между двумя странами, данный документ предусматривает двусторонние усилия в углублении тесного сотрудничества в сферах политики, экономики, культуры и безопасности.

"Будут восстановлены транспортные, торговые и телекоммуникационные связи; возобновлены дипломатические связи; будет решен приграничный вопрос. Обе страны будут работать вместе, чтобы гарантировать региональный мир, развитие и сотрудничество", - отметил Мескель.

Joint Declaration: ... iii) Transport, trade and telecommunication ties will be resumed; diplomatic ties & activities renewed; iv) Border decision will be implemented; v) Both countries will work together to guarantee regional peace, development & cooperation pic.twitter.com/gPIIPvksTK