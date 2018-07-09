09 июля 2018, понедельник

Война окончена: Эритрея и Эфиопия подписали совместную декларацию

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Боевые действия на границе Эритреи и Эфиопии начались в 1998 году
Фото: Yemane G. Meskel/Twitter ‏

Боевые действия на границе Эритреи и Эфиопии начались в 1998 году

В понедельник, 9 июля, президент Эритреи Исайяс Афеверки и глава правительства Эфиопии Абий Ахмед подписали в Асмэре декларацию об окончании многолетней войны между странами.

Об этом у себя в Twitter сообщил эритрейский министр информации Йемане Мескель.

Помимо мира между двумя странами, данный документ предусматривает двусторонние усилия в углублении тесного сотрудничества в сферах политики, экономики, культуры и безопасности.

"Будут восстановлены транспортные, торговые и телекоммуникационные связи; возобновлены дипломатические связи; будет решен приграничный вопрос. Обе страны будут работать вместе, чтобы гарантировать региональный мир, развитие и сотрудничество", - отметил Мескель.

Ранее сообщалось, что Эфиопия согласилась подписать мирное соглашение с Эритреей, завершив таким образом территориальный конфликт, который длился два десятилетия.

Напомним, что в 1998 году конфликт между двумя государствами привел к самой кровопролитной войне между двумя странами в Африке, жертвами которой за два года активных боевых действий стали десятки тысяч человек с обеих сторон.

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