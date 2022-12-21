Военный назвал «извинения» главы партии Слуга народа Шуляк издевательством. Призывает президента ветировать ее закон 21 декабря, 15:33 Елена Шуляк (Фото:Елена Шуляк/Facebook)

Военный, юрист и сооснователь партии Народовладдя Олег Симороз назвал «отвратительным фарсом и издевательством» «извинения» главы партии Слуга народа Елены Шуляк, которая пришла в его палату для выяснения отношений. Он заявил, что их не принимает.

Комментируя пост Шуляк, Симороз заявил в Facebook, что она принесла извинения только после огромного скандала и «начала прикрываться передовой, что максимально противно и цинично».

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«Вишенкой на тортике является та часть текста, которая якобы должна считаться самым „извинением“ — „если я чем-то его оскорбила“. То есть Шуляк банально не понимает, за что ей надо извиниться. Более того, она даже не упоминает по имени того, перед кем якобы „извиняется“. Елена, это — дно, и констатация того, что Вы живете по принципу вседозволенности», — заявил Симороз.

Он призвал президента ветировать законопроект № 5655 о реформах в сфере градостроительства и «избавиться» от Шуляк, которая является его ключевым автором.

После того, как народная депутат, замглавы фракции Слуга народа Галина Янченко написала заявление о выходе из партии, 20 декабря Елена Шуляк написала в Facebook пост с извинением за то, что пришла в палату к бойцу, который критиковал ее законопроект.

Верховная Рада 13 декабря приняла в целом законопроект № 5655 о реформах в сфере градостроительства, который критиковали мэры и общественные организации. Петиция к президенту с требованием ветировать его менее чем за сутки набрала около 30 тысяч подписей.

