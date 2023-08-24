Российский самолет Ил-76 вылетел из Беларуси в Тверь — Беларускі Гаюн 24 августа, 12:27 Ил-76 (Фото:mil.in.ua)

Утром в четверг, 24 августа, военно-транспортный самолет Ил-76 воздушно-космических сил РФ полетел из Беларуси в Твери.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Отмечается, что самолет совершил посадку около 9:30 на аэродроме Мигалово.

Беларускі Гаюн сообщает, что именно этот Ил-76 вечером, 23 августа, был в белорусских Мачулищах и провел там более 11 часов. Отмечается, что в это время борт разгружался.

Видео дня

Информация о том, было ли что-то отправлено из Беларуси в Твери, уточняется.

В Тверской области РФ в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer-135. РосСМИ сообщили, что он принадлежал главарю частной военной компании Вагнер Евгению Пригожину. Telegram-каналы страны-террориста России распространяли разные версии о причине падения самолета — удар ПВО, ракетами C-300 или взрыв на борту.

Поздно вечером Росавиация подтвердила, что Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета. Это произошло ровно через два месяца после начала провального «мятежа» вагнеровцев.