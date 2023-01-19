Превосходит врага тактически и практически. Глава Военного комитета НАТО отметил командование ВСУ

19 января, 21:52
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Защитники Украины на фронте в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Защитники Украины на фронте в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил мастерство украинского военного командования, которое превосходит противника.

Во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 19 января, Бауэр подчеркнул, что командующие силами обороны стран НАТО и их партнеров на встрече подтвердили неизменную поддержку Украины и «высоко оценили практическое и тактическое мастерство украинского военного руководства, с которым они снова и снова превосходят своего противника».

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В Брюсселе 18−19 января прошло двухдневное заседание Военного комитета НАТО — высшего военного органа Альянса, в котором участвовали представители генеральных штабов 30 стран НАТО, а также Швеции и Финляндии, которые находятся в процессе присоединения к Альянсу. Также в Брюссель прибыли военные представители ряда партнеров НАТО, в том числе Украины.

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Генерал-майор Сергей Салкуцан от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного рассказал о стратегических целях Украины и поддержке, необходимой для их достижения.

https://www.youtube.com/embed/P9nkY1srjqU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина НАТО Украина-НАТО Война России против Украины

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