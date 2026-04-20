В ЦАХАЛ признали, что их военный разбил памятник Иисусу в Ливане

Израиль подтвердил, что их военный разбил памятник Иисусу в Ливане (Фото: OSINTdefender / X)

В понедельник, 20 апреля, Израиль подтвердил причастность своего военного к фото, на котором якобы солдат ЦАХАЛа разбивает молотом памятник Иисусу в Ливане.

В Сети фото опубликовал палестинский журналист Юнис Тирави. Он утверждал, что на фотографии военный Израиля уничтожает голову статуи Иисуса во время военной операции в южной части Ливана.

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Впоследствии он подчеркнул, что разрушенный памятник, вероятно, принадлежит христианскому сообществу города Дебел, который опубликовал фото статуи к уничтожению и подкрепил сообщение фразой Иисуса перед распятием из Евангелия от Луки (23:34).

Позже на фото отреагировала израильская армия. Там подтвердили, что на фото действительно солдат Израиля, который действовал на юге Ливана.

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«ЦАХАЛ рассматривает инцидент с большой строгостью и подчеркивает, что поведение солдата совершенно не соответствует ценностям, ожидаемым от его рода войск», — говорят в Армии обороны.

Там отметили, что инцидент расследует Северное командование Израиля, чтобы «принять соответствующие меры» против причастных. Кроме того, в ЦАХАЛе заявили, что их военные сейчас работают с общиной для восстановления статуи Иисуса.

«ЦАХАЛ действует для ликвидации террористической инфраструктуры, созданной „Хезболлой“ на юге Ливана, и не намерен вредить гражданской инфраструктуре, включая религиозные здания или религиозные символы», — заявили в войске Израиля.

19 апреля Армия обороны Израиля заявила, что продолжит операции на юге Ливана в случае возникновения непосредственной угрозы, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня.

14 апреля в Вашингтоне состоялись первые за много лет прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана — при посредничестве США. Axios писало, что подобные прямые контакты между сторонами не проводились с 1990-х годов.

По данным источников издания, на повестке дня переговоров Израиля и Ливана стояли три ключевых вопроса:

прекращение огня и деэскалация боевых действий; Реклама:

долгосрочное разоружение Хезболлы;

перспективы заключения более широкого мирного соглашения между Израилем и Ливаном.

Как сообщал Axios, в Госдепартаменте США отмечали, что переговоры являются прямым следствием эскалации действий Хезболлы и соответствующих военных операций Израиля. В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что Израиль ведет войну именно против этой группировки, а не против Ливана как государства.