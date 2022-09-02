Учения не помогли России проводить сложные операции: это показала война против Украины — Минобороны Британии 2 сентября, 10:00 В Минобороны Британии рассказали о неэффективности учений РФ (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)

По информации Министерства обороны Великобритании, война против Украины показала, что военные учения, такие как Восток-22, не смогли обеспечить способность армии РФ проводить сложные операции.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что несмотря на войну против Украины, 1 сентября российские военные начали свои ежегодные совместные стратегические учения Восток-22, ставшие кульминацией года военной подготовки.

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«Россия публично заявляла, что в учениях примет участие 50 тысяч военнослужащих, однако маловероятно, что в этом году будет активно задействовано более 15 тысяч личного состава. Это около 20% сил, участвовавших в последних учениях Восток в 2018 году», — говорится в сообщении.

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В британском Минобороны подчеркнули, что действия России в Украине показали, что российские военно-стратегические учения не смогли поддержать способность вооруженных сил РФ проводить крупномасштабные и сложные операции.

«Такие мероприятия тщательно прописаны, не поощряют инициативу и в первую очередь нацелены на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию», — подчеркивается в сводке.

Также в ведомстве рассказали об ожесточенных боях на юге Украины, недалеко от захваченной РФ Запорожской АЭС.

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