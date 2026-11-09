В понедельник, 9 ноября, в Польше начинаются первые совместные военные учения Коалиции желающих .

Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Франции 7 ноября.

Учения будут проходить под руководством Франции и Великобритании.

К маневрам присоединятся около 2800 военнослужащих из 11 государств. Учения будут продолжаться до 22 ноября.

Реклама

Командующий многонациональными силами (MNF-U) генерал-лейтенант армии Великобритании Том Бейтман заявил, что это самая масштабная отработка действий сил MNF-U на сегодня.

Он также подчеркнул, что обучение проверят готовность контингента к переброске войск в Украину. Военные будут отрабатывать логистическое перемещение подразделений, защиту сил, взаимодействие между странами и меры безопасности, необходимые для организации военной подготовки и поддержки Украины после завершения войны.

Бейтман объяснил, что у многонациональных сил три основные задачи после прекращения боевых действий: восстановить и усилить способности украинской армии, обеспечить поддержку безопасности Украины на суше, в воздухе и на море, а также помочь сдерживать будущую российскую агрессию.

«Безопасность Украины — это наша безопасность», — заявил генерал-лейтенант.

По его словам, для сохранения продолжительного мира в Украине и Европе необходимо создать условия, при которых Украина сможет восстановить экономику и защищать собственные границы.

«Когда будут созданы соответствующие условия, мы будем готовы действовать. MNF-U готовы к работе», — подытожил Бейтман.

Коалиция желающих / Инфографика: NV

Военные учения Коалиции желающих — что известно

Еще в октябре министр обороны Великобритании Вес Стритинг после встречи с министром обороны США Питом Хегсетом в Пентагоне анонсировал, что европейские военные отправятся в Польшу для отработки процедуры развертывания войск в Украине в случае заключения перемирия.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что осенью состоятся совместные полномасштабные военные учения Коалиции желающих в рамках гарантий безопасности для Украины. Польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал обучение в Польше.

Реклама:

К участию в учениях планировалось привлечь около 2800 военнослужащих из Франции, Великобритании, Эстонии, Литвы, Германии, Нидерландов, Испании, Швеции и Бельгии. Участие примут и украинские военные.