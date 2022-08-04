Тайвань отменил авиарейсы на фоне военных учений Китая с запуском ракет

4 августа, 16:22
На экране в Гонконге показывают военные учения ВС Китая вокруг Тайваня, 4 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Tyrone Siu)

На экране в Гонконге показывают военные учения ВС Китая вокруг Тайваня, 4 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Tyrone Siu)

Тайвань в четверг, 4 августа, отменил авиарейсы на фоне запуска ракет со стороны Китая после визита на самоуправляемый остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на тайваньскую газету China Times.

По информации газеты, в четверг Тайвань отменил не менее 40 рейсов на остров и обратно. В международном аэропорту Таоюань сказали, что отмена «не обязательно» связана с учениями.

Видео дня
Читайте также:
Миньсинь Пэй
Миньсинь Пэй
Очень опасная игра. Что на самом деле происходит между Китаем и Тайванем

Китай запретил кораблям и самолетам заходить в зону военных учений вокруг Тайваня. Сообщается, что тайваньские компании готовятся к демонстрации силы со стороны Китая и возможным перебоям в торговле после завершения учений.

Нет указаний на то, что учения повлияли на судоходство, что может отразиться на мировой экономике. AP отмечает, что Тайвань производит более половины мирового объема чипов, которые используются в смартфонах, автомобилях, планшетах и другой электронике.

Читайте также:
Китай против Тайваня. Глобальный кризис микрочипов усугубляется — как в США надеются изменить ситуацию?

The Guardian со ссылкой на министерство обороны Тайваня пишет, что Китай в четверг совершил в водах возле острова 11 запусков баллистических ракет Дунфэн (Dongfeng) — впервые с 1996 года.

4 августа Пекин начал военные учения в Тайваньском проливе. Они проводятся в шести зонах вокруг Тайваня и продлятся до 7 августа. Зоны учений Китая расположены вокруг Тайваня и частично перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами.

Читайте также:
Си против Пелоси. Почему визит высокопоставленной американки разозлил Пекин, но не привел к войне — украинский востоковед

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня. Политик завершила визит 3 августа.

Читайте также:
Армия Китая наготове. Нэнси Пелоси рассказала, почему отправилась с делегацией на Тайвань в такое непростое для мира время

Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

Читайте также:

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден оказались в центре внимания мировой общественности из-за недавнего визита Пелоси в Тайвань (Фото:Коллаж НВ) Почему эти трое встряхнули мир. НВ разобрался в плюсах и минусах визита Нэнси Пелоси на Тайвань и выяснил, приведет ли он к катастрофе

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что глава Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

Чем Китай ответит на американскую пощечину? – Яковина

https://www.youtube.com/embed/HEn52lodtBE
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Китай Военные учения Авиарейсы Учения Тайвань

Эксклюзивы НВ

Томаш Фиала (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
«Ближайший год РФ сможет продержаться» /
Как на самом деле санкции Запада повлияли на экономику агрессора — Фиала
4 августа, 14:50
Экономика
Исследователи отмечают, что их цель — не посеять панику, а показать, что нам пора всерьез относиться к проблеме глобального потепления (Фото:Dan Gold / Unsplash)
И без ядерной войны /
Ученые предупреждают: нам уже пора готовиться к тому, что изменение климата убьет нашу цивилизацию
4 августа, 08:03
Научпоп
Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики (Фото:Selim Chtayti/Pool via REUTERS)
«Распылить внимание США» /
Почему эскалация вокруг Тайваня может быть частью совместного плана России и Китая — интервью с Рахманиным
4 августа, 07:57
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X