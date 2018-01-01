Военные США установили на турецко-сирийской границе наблюдательные посты для защиты курдов Сегодня, 14:55 43 Цей матеріал також доступний українською США пытаются предотвратить боестолкновения между турками и курдами

На фоне подготовки Турцией наступательной операции против курдских отрядов на севере Сирии американские военные установили на границе двух стран наблюдательные посты.

Об этом со ссылкой на Пентагон передает DW.

Как сообщается, целью такого шага США является предотвращение боестолкновения между противоборствующими сторонами и обеспечение безопасности их курдских союзников.

На данное время Отряды народной самообороны курдов при поддержке американских военных контролируют обширную и богатую нефтью территорию близ турецкой границы к востоку от реки Евфрат.

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При этом Анкара называет их "филиалом" Курдской рабочей партии, которую в Турции считают террористической организацией.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган анонсировал возобновление военной операции против курдов на севере Сирии.