На фоне возможного визита Пелоси. Военные США перемещают авианосцы ближе к Тайваню — СМИ 1 августа, 13:37 Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

США перемещают авианосцы и большие самолеты ближе к Тайваню в преддверии ожидаемого, но неподтвержденного визита на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает Nikkei Asia.

Репортер местной сети TVBS написал в Twitter, что Пелоси должна прибыть на Тайвань вечером во вторник, 2 августа.



27 июля стало известно, что Китай и США наращивают свою военную силу вокруг Тайваньского пролива, поскольку растет напряжение из-за возможного визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Ранее Financial Times со ссылкой на ряд американских чиновников сообщало, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена посетить Тайвань после 1 августа.



Если бы Пелоси посетила Тайвань, это стало бы первой поездкой представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях вмешательства в дела Тайваня, заявив, что лидер Соединенных Штатов «играет с огнем».

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В программе визита поездки на Тайвань нет.



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