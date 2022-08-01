На фоне возможного визита Пелоси. Военные США перемещают авианосцы ближе к Тайваню — СМИ

1 августа, 13:37
Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

США перемещают авианосцы и большие самолеты ближе к Тайваню в преддверии ожидаемого, но неподтвержденного визита на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает Nikkei Asia.

Репортер местной сети TVBS написал в Twitter, что Пелоси должна прибыть на Тайвань вечером во вторник, 2 августа.

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают свою военную силу вокруг Тайваньского пролива, поскольку растет напряжение из-за возможного визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Видео дня

Ранее Financial Times со ссылкой на ряд американских чиновников сообщало, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена посетить Тайвань после 1 августа.

Если бы Пелоси посетила Тайвань, это стало бы первой поездкой представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях вмешательства в дела Тайваня, заявив, что лидер Соединенных Штатов «играет с огнем».

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В программе визита поездки на Тайвань нет.

https://www.youtube.com/watch?v=S5SemLca85s&t=8s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Тайвань Нэнси Пелоси Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Заблокированная сербами дорога Приштина-Рашка в косовском городе Рудари (Фото:REUTERS/Fatos Bytyci)
Сюжет
«Цель Путина — распространить конфликт» /
Как Косово и Сербия вновь оказались в шаге от войны и почему это еще один фронт Кремля
1 августа, 12:46
Геополитика
Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Кремль удваивает ставки. Что изменит для Украины битва за Херсон

После периода, когда казалось, что борьба зашла в тупик, она может вот-вот вступить в динамичный период

1 августа, 10:57
Мнения
Алексей Вадатурский стал жертвой российской агрессии (Фото:Latifundist)
Профайл
Зерно и корабли /
Какой бизнес построил Алексей Вадатурский, убитый россиянами в Николаеве
1 августа, 07:07
Экономика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X