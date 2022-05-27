Американские военные не будут принимать участие в разблокировании украинских портов — Пентагон 27 мая, 22:02 Цей матеріал також доступний українською Спикер Пентагона Джон Кирби (Фото:defense.gov)

Военнослужащие США не будут принимать участие в разблокировании украинских портов для экспорта зерна по Черному морю. Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

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«Американские военные не будут воевать в Украине. Это касается и неба над Украиной, и потенциального военно-морского конфликта с Россией», — отметил Кирби во время брифинга.

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При этом спикер добавил, что США обеспокоены продовольственным кризисом из-за блокады Россией украинских портов в Черном море.

«Международное сообщество осознает, как Путин превращает тему продовольствия в оружие», — заявил он.

Украинские морские порты в Черном и Азовском морях заблокированы Российской Федерацией. Из-за этого остановился экспорт грузов из Украины, в частности сельскохозяйственной продукции.

Дефицит украинского зерна на мировом рынке, вызванный блокадой морских портов Россией, приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20−30%.

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