Путин заявил, что военные расходы останутся для России приоритетом на ближайшие три года

Еще одним приоритетом бюджета на 2027−2029 годы должно стать «решение первоочередных социальных задач» (Фото: Sputnik/Софья Сандурская/Pool via REUTERS)

Для страны-агрессора России военные расходы останутся приоритетом при подготовке бюджета на ближайшие три года.

Об этом в понедельник, 27 июля, заявил российский диктатор Владимир Путин во время встречи с депутатами Госдумы РФ VIII созыва, завершившей свою работу, пишет The Moscow Times.

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По его словам, помимо «укрепления обороны страны», приоритетом бюджета на 2027−2029 годы должно стать «решение первоочередных социальных задач».

Путин также обвинил Запад в запуске «русофобской машины» и установлении «мировых рекордов» по количеству санкций, а также заявил, что «никому и никогда» не удастся «сломить народ России».

1 июня чиновники Министерства финансов и Центрального банка России предупредили Кремль, что нынешний уровень прогнозируемых расходов на войну …против Украины грозит опасным увеличением дефицита госбюджета.

По информации Bloomberg, предупреждение диктатору Владимиру Путину о том, что расходы на войну становятся «… непосильными» — самый серьезный признак внутренних разногласий в Москве с начала полномасштабного вторжения.

В законе о бюджете на 2026 год российское правительство изначально заложило 12,9 трлн рублей по статье «Национальная оборона». Однако фактические военные расходы превысят запланированные на 4−5 трлн рублей, сообщали источники Bloomberg.

По подсчетам научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, основанным на данных Минфина РФ, фактические расходы российского бюджета на войну против Украины уже по итогам первого квартала достигли 5,9 трлн рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на армию и производство вооружений выросли на 29,9%, по сравнению с январем-мартом 2024 года — на 68,7%, с 2023 годом — на 129%, а если сравнивать с первым кварталом 2022 года — увеличились в 4,6 раза.