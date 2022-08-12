Кремль мог уничтожить свою военную бригаду, чтобы скрыть военные преступления — ISW

12 августа, 06:55
Могила оккупанта в России (Фото:t.me/poisk_in_ru)

Могила оккупанта в России (Фото:t.me/poisk_in_ru)

Российские власти, вероятно, уничтожили 64-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду 35-й общевойсковой армии России. Кремль хочет скрыть военные преступления, совершенные в Киевской области.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики сообщают, что украинская разведка предупредила, что Кремль выдвигает условия для информационной атаки на президента Украины Владимира Зеленского с целью его дискредитации.

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Институт пишет, что жалобы, поданные в российскую военную прокуратуру и проверенные Bellingcat и Insider, включали случаи, когда российские власти обманом или принуждением призывников занимать боевые позиции, ограничение объема информации, предоставляемой семьям российских солдат, и непредоставление солдатам должного питания или медицинского обслуживание.

Архив содержит отчеты о том, что российские командиры предписывали солдатам начинать штурм без снаряжения, а также не сообщали родственникам солдат об их смерти.

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В отчете также приведены жалобы жителей оккупированных Луганской и Донецкой областей, обвиняющих российские войска в ограблении, вторжении и обстреле военной техники по гражданской инфраструктуре.

Ключевые выводы аналитиков:

Государственный департамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС.

Российские войска вели наземные атаки к востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

Оккупанты продолжали наземные обстрелы северной и юго-западной окраин Донецка.

Украинские чиновники подтвердили дополнительные украинские удары по российским командным пунктам и складам боеприпасов вдоль Южного направления.

В Хабаровском крае России формируют два новых добровольческих батальона.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщали, что российские военные из 64-й мотострелковой бригады совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче Киевской области.

По состоянию на 5 августа в Киевской области обнаружили 1349 тел мирных граждан, убитых российскими военными.

Буча, Ирпень, Бородянка. Украинцы восстанавливают городки под Киевом, превращенные оккупантами в ад

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Украина-Россия Кремль Буча Война в Украине Военные преступления Ирпень Военные преступления РФ Война России против Украины Бородянка

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