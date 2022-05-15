Расследовать военные преступления РФ. В Украину приедут 42 следователя Международного уголовного суда 15 мая, 04:08 Цей матеріал також доступний українською Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в Буче (Фото:REUTERS/Volodymyr Petrov)

В Украину для расследования военных преступлений России приедут 42 следователя Международного уголовного суда.

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Прокурор МУС Карим Хан в интервью изданию Le Monde сказал, что следователи прибудут в Украину на следующей неделе. По его словам, это самое большое количество следователей, которых когда-либо отправлял МУС. Среди них — 30 представителей Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики.



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Карим Хан добавил, что необходимо в первую очередь изучить факты и установить истину, и подчеркнул, что рад сотрудничать с украинскими властями. Также прокурор напомнил, что Польша, Литва и Украина создали совместную группу для расследования военных преступлений.

14 апреля Карим Хан посетил Бучу Киевской области, где россияне пытали и массово убивали мирных жителей.

2 апреля прокурор сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.

По состоянию на начало мая, только в Киевской области нашли 1202 тела гражданских, убитых российскими оккупантами.

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