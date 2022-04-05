Постпред США при НАТО призвала собирать доказательства, чтобы привлечь Путина к ответственности за военные преступления в Украине 5 апреля, 19:06 Цей матеріал також доступний українською Могилы мирных жителей Бучи Киевской области, убитых российскими оккупантами, 4 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

НАТО собирает доказательства, чтобы привлечь российского диктатора Владимира Путина и его приспешников к ответственности за военные преступления в Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит во время брифинга в Брюсселе, сообщает CNN.

Война России против Украины — главные события 5 апреля



«Что нам нужно сделать, так это собрать необходимую информацию, чтобы привлечь Путина и его команду в Москве к ответственности. Это можно сделать несколькими путями: конечно, через Международный уголовный суд. Есть вариант с Организацией Объединенных Наций. Есть несколько способов», — сказала она.



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По словам Смит, для того, чтобы показать правду, нужно собрать как можно больше информации. При этом постпред США утверждает, что еще «слишком рано с уверенностью говорить, что случилось» в Буче, но «мы вполне уверены, что сможем собрать необходимые доказательства для привлечения Путина к ответственности».

Накануне президент США Джо Байден призвал провести расследование военных преступлений российского диктатора.



2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи усеяны телами.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. Президент Владимир Зеленский сказал, что количество погибших может быть намного выше.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.



Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов направить в Украину следственные группы, чтобы зафиксировать военные преступления. Она посетит Киев вместе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем на этой неделе.

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