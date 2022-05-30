Военные преступления РФ. В Украине работает самая большая в истории Международного уголовного суда команда — Венедиктова 30 мая, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Ирина Венедиктова и Карим Хан (Фото:Ірина Венедіктова / Facebook)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что в Украине сейчас работает самая большая в истории Международного уголовного суда команда экспертов и следователей.

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В своем Facebook генпрокурор написала, что обсудила сотрудничество и дальнейшую стратегию с прокурором МУС Каримом Ханом.



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«В настоящее время в Украине работает самая большая в истории МУС команда экспертов и следователей, которые проводят независимое расследование. Они непосредственно на местах совершения военных преступлений собирают доказательства для начала процесса привлечения к ответственности на международной арене правосудия. В планах также создание постоянного представительства — field-офиса», — сообщила она.

Венедиктова подчеркнула, что у Офиса генпрокурора и у Офиса прокурора Международного уголовного суда общая цель — «справедливость, которая может остановить зверства», а наказание одних военных преступников должно показать остальным, что ответственности не избежать:

«Эффективность как национальной правоохранительной системы, так и МУС в расследовании и преследовании российских военных преступлений — это реально вопрос сохранения жизней украинцев».

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина за убийство мирного жителя в Сумской области. Приговор поставил точку в первом для Украины судебном процессе, фигурантом которого является военнослужащий армии РФ, а предметом рассмотрения — зверства и военные преступления оккупантов на украинской земле.

14 апреля прокурор МУС Карим Хан посетил Бучу Киевской области, где россияне пытали и массово убивали мирных жителей. По состоянию на 26 мая в Киевской области обнаружили 1303 убитых российскими оккупантами гражданских, большинство из них расстреляли.

2 апреля прокурор сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.

Им по 20 лет, но эти "дети" убивали и насиловали в Украине – Ирина Венедиктова, генпрокурор https://www.youtube.com/embed/lYdqS2c0k6A

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