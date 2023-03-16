Независимая комиссия ООН заявила, что пока не нашла доказательств геноцида в Украине

16 марта, 17:46
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Место массового захоронения в освобожденном Изюме (Фото:Пресс-офицер 93-й ОМБр Холодний Яр Ирина Рыбакова via Eugene Enin / Facebook)

Место массового захоронения в освобожденном Изюме (Фото:Пресс-офицер 93-й ОМБр Холодний Яр Ирина Рыбакова via Eugene Enin / Facebook)

Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине не нашла доказательств геноцида, совершенного российскими войсками. Об этом заявил глава комиссии Эрик Месе во время брифинга в четверг, 16 марта.

«Мы не обнаружили, что в Украине был совершен геноцид», — сказал он.

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Месе добавил, что его команда изучает все доказательства и «есть некоторые аспекты, которые могут поднять вопросы» о геноциде, но пока не пришла к окончательному выводу.

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Комиссия 16 марта опубликовала новый доклад, в котором подтвердила, что российские атаки на гражданских в Украине, систематические пытки, изнасилования и убийства на захваченных территориях приравниваются к военным преступлениям и, возможно, преступлениям против человечества.

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Верховная Рада 14 апреля 2022 года признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала мировое сообщество сделать то же самое.

Геноцидом российские преступления уже официально признали Сенат Чехии, Сенат Канады, парламент Эстонии, Сейм Латвии и другие страны.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия ООН Геноцид Военные преступления РФ Война России против Украины

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