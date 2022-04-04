Байден призвал создать трибунал для расследования военных преступлений Путина 4 апреля, 17:46 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден в Вашингтоне 4 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден призвал провести расследование военных преступлений российского диктатора Владимира Путина и заявил, что будет добиваться ужесточения санкций против России, передает AP.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

В комментарии журналистам 4 апреля Байден повторил, что считает Путина военным преступником:

«У этого парня нет жалости, и то, что происходит в Буче, шокирует, и все это видят… Мы должны собрать все подробности, чтобы провести реальный суд по военным преступлениям».

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Также глава Белого дома сказал, что партнеры должны продолжить поставки в Украину оружия, необходимого для продолжения ее борьбы. В то же время Байден не стал называть убийство мирных жителей Украины геноцидом.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов направить в Украину следственные группы, чтобы зафиксировать военные преступления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.

3 марта Международный уголовный суд начал расследовать полномасштабное вторжение России в Украину.

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».



Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.



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