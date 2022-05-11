В Сенат США внесли резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма 11 мая, 02:06 Цей матеріал також доступний українською Протестующие против войны России в Украине проходят мимо изображения диктатора Владимира Путина на антивоенной выставке у посольства России в Бухаресте, Румыния, 30 апреля 2022 года (Фото:Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает Голос Америки.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Соавторами документа стали демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм, его текст опубликован на сайте последнего. В резолюции сказано, что Сенат считает действия путинской России актами терроризма и призывает госсекретаря США признать Россию государством, которое спонсирует терроризм.



Видео дня

В резолюции упоминаются преступления России в ходе Второй чеченской войны, войны в Сирии, ее нападения на гражданские объекты в этих странах, в Грузии и в Украине, из-за чего погибли многие мирные жители, а также роль ЧВК Вагнера, с помощью которой страна «распространяет террор по миру» и которую Кремль использует для достижения своих политических целей. В документе сказано, что, по предварительной информации, в феврале 2022 года более 400 наемников из группы Вагнера были направлены в Киев с приказом убить президента Владимира Зеленского и членов украинского правительства.

Также в резолюции подчеркивается, что российские военные совершили массовые убийства мирных жителей Украины и пытались скрыть следы своих преступлений с помощью братских могил.

Грэм подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин 20 лет нарушал суверенитет других стран и не планирует останавливаться на Украине. По его словам, положительное решение Сената пошлет сильный сигнал о том, что Путина больше не считают легитимным лидером России.

Глава фракции Слуга народа и член делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия написал в Telegram-канале, что принятие резолюции будет означать «полную дисквалификацию России из цивилизованного мира».



«В такой стране никогда не будет проведена Олимпиада, там не будут выступать мировые звезды, туда никогда не придет инвестор. Это изоляция, которой россия не видела даже во время Холодной войны», — прокомментировал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обсуждает возможность признания России страной-спонсором терроризма. Сейчас в списке стран — спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что после зверств российских оккупантов в Украине мир должен признать Россию спонсором терроризма, и Киев будет настаивать на этом в переговорах с партнерами. Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала другие страны сделать то же.

3 мая Рада призвала Конгресс США признать Россию спонсором терроризма.

Путин стал угрозой жизни на Земле – Яковина https://www.youtube.com/embed/t2TfEIdQaAk

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.