К иску Украины против России в Международном суде ООН присоединятся 42 страны — Зеленский 20 мая, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Россия совершает военные преступления против украинского народа (Фото:Alexander Ermochenko)

К иску Украины против России в Международном суде ООН присоединятся 42 страны.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«42 государства приняли сторону Украины по делу против РФ в Международном суде ООН и объявили о намерении присоединиться к нашему иску», — написал он в своем Twitter.

Видео дня

Зеленский поблагодарил партнеров, которые избрали «правильную сторону истории».

«Это сторона правды, международного права и справедливости. В итоге мы привлечем РФ к ответственности», — отметил он.

16 марта Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна прекратить полномасштабную войну против Украины.

Согласно решению суда, до вынесения окончательного решения Россия должна прекратить «военные операции», которые начались на территории Украины 24 февраля, и обеспечить, чтобы любые регулярные или нерегулярные подразделения, которые направляет или поддерживает Россия, а также другие организации и лица, которые находятся под контролем России, не предпринимали никаких шагов для продолжения военных действий. Эти решения поддержали 13 судей, против выступили два — Россия и Китай.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что суд принял именно то решение, которого требовала Украина.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков 17 марта заявил, что Россия "не может принять это решение во внимание".

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.