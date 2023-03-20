МУС попросит дополнительные средства на расследование военных преступлений России в Украине 20 марта, 11:00 Карим Хан (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В понедельник, 20 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан будет ходатайствовать о выделении дополнительных средств для расследования военных преступлений РФ в Украине, это касается и дела российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает The Guardian.

20 марта в Лондоне состоится конференция, организованная совместно правительствами Великобритании и Нидерландов. Ее цель — сбор средств для финансирования работы суда по расследованию военных преступлений в Украине.

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В конференции, организованной заместителем премьер-министра Великобритании Домиником Раабом и министром юстиции и безопасности Нидерландов Диланом Ешилгоз-Зегериусом, примут участие представители более 40 стран.

Великобритания выделяет дополнительные 395 тысяч фунтов стерлингов для финансирования работы МУС.

Также в мероприятии примет участие министр юстиции Украины Денис Малюська и генпрокурор Украины Андрей Костин.

Пока бюджет суда не увеличился, хотя в Украине работает 40 следователей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.