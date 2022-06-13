Расследование военных преступлений РФ: Международная комиссия ООН представит отчет в сентябре 13 июня, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Представители международной комиссии ООН уже посетили разрушенные оккупантами районы Харькова (Фото:Верховная Рада/Telegram)

Независимая международная комиссия ООН по расследованию военных преступлений России в Украине представит свой отчет в сентябре текущего года.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады в Telegram.

«Все мы хотим, чтобы это была только одна часть. Без продолжений. Потому что мы стремимся прежде всего к победе, и она придет! Но мир должен видеть документальные доказательства этих зверств», отметили в украинском парламенте.

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Представители международной комиссии ООН уже посетили разрушенные оккупантами районы Харькова.

Международная комиссия ООН прибыла в Украину для помощи в расследовании военных преступлений российских солдат 11 июня.

В Украине также работают представители Международного уголовного суда в Гааге.

14 апреля прокурор МУС Карим Хан посетил Бучу Киевской области, где россияне пытали и массово убивали мирных жителей. По состоянию на 26 мая в Киевской области обнаружили 1303 убитых российскими оккупантами гражданских, большинство из них расстреляли.

2 апреля прокурор сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина за убийство мирного жителя в Сумской области. Приговор поставил точку в первом для Украины судебном процессе, фигурантом которого является военнослужащий армии РФ, а предметом рассмотрения — зверства и военные преступления оккупантов на украинской земле.

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