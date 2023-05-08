В Нюрнберге приняли декларацию по военным преступлениям РФ против Украины 8 мая, 23:55 Военные преступления РФ в Украине (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Международная академия Нюрнбергских принципов приняла декларацию по военным преступлениям России против Украины.

Об этом говорится в сообщение академии в Twitter.

Нюрнбергская декларация призывает создать трибунал для судебного преследования за преступления в Украине. В частности, в документе предлагается расширить полномочия Международного уголовного суда и создать трибунал для судебного преследования за преступления, совершенные в Украине.

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«Призывает международное сообщество поддержать создание трибунала для преследования преступлений агрессии, как они определены в международном праве, совершенных на территории Украины», — говорится в документе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал принятие Нюрнбергской декларации.

«Я приветствую Нюрнбергскую декларацию, которая устанавливает прямую связь между Нюрнбергским трибуналом и Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины», — написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что идет работа над созданием Специального трибунала над россиянами.

«Российское руководство, как и нацистское руководство в 1945 году, должно быть привлечено к ответственности за преступление агрессии», — подчеркнул Кулеба.

Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс, который проводился альянтами против представителей Третьего Рейха за подготовку и совершение вторжений в другие страны и другие преступления во время Второй мировой войны. С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года Международный военный трибунал судил 21 важнейшего из живых руководителей нацистской Германии в политической, военной и экономической сферах.

Участники Бучанского саммита 31 марта подписали Бучанскую декларацию, в которой поддержали привлечение к ответственности виновных в тяжелейших российских преступлениях в Украине.

Войска РФ зашли в Бучу в первые дни полномасштабной войны против Украины. После побега российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Только в Бучанском районе Киевской области оккупанты совершили более 9 тысяч военных преступлений и убили более 1400 мирных жителей, из которых 637 — в Буче.