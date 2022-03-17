Трибунал по военным преступлениям России должен состояться в Мариуполе или Харькове — МИД Латвии
Разрушенный дом в Харькове (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)
Трибунал по военным преступлениям России должен состояться не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.
«Трибунал по военным преступлениям России должен состояться не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове, виновные должны понести суровое наказание», — написал он.
По его словам, в то же время Украина должна получить больше оружия.
Беспрецедентное количество стран — сразу 38 — обратились в Международный уголовный суд из-за вторжения России в Украину.
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