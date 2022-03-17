Трибунал по военным преступлениям России должен состояться в Мариуполе или Харькове — МИД Латвии

17 марта, 10:22
Цей матеріал також доступний українською
Разрушенный дом в Харькове (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Разрушенный дом в Харькове (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Трибунал по военным преступлениям России должен состояться не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

«Трибунал по военным преступлениям России должен состояться не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове, виновные должны понести суровое наказание», — написал он.

По его словам, в то же время Украина должна получить больше оружия.

Беспрецедентное количество стран — сразу 38 — обратились в Международный уголовный суд из-за вторжения России в Украину.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Харьков Латвия Гаагский трибунал Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ