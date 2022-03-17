Трибунал по военным преступлениям России должен состояться в Мариуполе или Харькове — МИД Латвии 17 марта, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный дом в Харькове (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Трибунал по военным преступлениям России должен состояться не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

«Трибунал по военным преступлениям России должен состояться не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове, виновные должны понести суровое наказание», — написал он.

Russian war crimes tribunal should not be held in Nuremberg or the Hague but in Mariupol or Kharkiv, those responsible must face severe punishment. In a meanwhile #Ukraine must be provided with more weapons, this is not about provoking Russia but about saving civilian lives — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 17, 2022

По его словам, в то же время Украина должна получить больше оружия.

Беспрецедентное количество стран — сразу 38 — обратились в Международный уголовный суд из-за вторжения России в Украину.



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