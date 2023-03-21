На работу МУС в Украине выделили почти пять миллионов долларов — AP 21 марта, 08:44 МУС продолжит расследовать военные преступления РФ в Украине (Фото:icc-cpi.int)

На деятельность Международного уголовного суда в Украине, который расследует военные преступления РФ, выделили дополнительно 4,9 миллиона долларов.

Как сообщает AP, такую суму удалось собрать по итогам Международной конференции в Лондоне, на которой присутствовали министры юстиции из более чем 40 стран.

Решение о выделении дополнительных средств на работу МУС в Украине прозвучало через несколько дней после выдачи ордера на ареста российского диктатора Владимира Путина за депортацию украинских детей.

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«Мы разделяем убеждение, что президент Путин и все руководство страны должны быть привлечены к ответственности. Давайте убедимся, что мы подкрепляем наши слова делами, что мы подкрепляем нашу моральную поддержку практическими средствами для эффективного расследования этих ужасных преступлений», — отметил министр юстиции Великобритании Доминик Рааб, открывая заседание.

После он добавил, что конференция способствовала увеличению международного финансирования МУС, а также другим предложениям ресурсов от европейских стран, включая поддержку следствия и судебную экспертизу.

На данный момент в Украине работают около 40 следователей МУС, они расследуют преступления оккупационных войск РФ с начала полномасштабного вторжения.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

В РФ ожидаемо отреагировали на такое решение, открыв уголовные дела против прокуроров и судей МУС.