Расследование военных преступлений РФ: Нидерланды снова отправляют группу криминалистов в Украину 24 октября, 17:33 Cудмедэксперты из Нидерландов будут работать в местах обнаружения массовых захоронений в Украине (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

Группа криминалистов из Нидерландов снова приедет в Украину, чтобы помощь расследовать военные преступления России.

Как сообщает издание NOS, судмедэксперты отправятся в Украину по указанию Международного уголовного суда в Гааге (МУС).

Они посетят места массовых захоронений на деоккупированных территориях Украины. Специалисты проведут днк-тесты и изучать цифровой трафик, который может указывать на совершение военных преступлений. Результаты будут переданы в уголовный суд для последующего использования в судебных делах.

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Группу возглавит офицер Анджело Уотерс из Королевской военной полиции.

В Украине также работают представители Международного уголовного суда в Гааге и Международная комиссия ООН для помощи в расследовании военных преступлений российских оккупантов.

14 апреля прокурор МУС Карим Хан посетил Бучу Киевской области, где россияне пытали и массово убивали мирных жителей.

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2 апреля прокурор сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.