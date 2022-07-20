Военные преступления РФ. МУС в Гааге планирует выдвинуть первое обвинение уже этой зимой — Bloomberg

20 июля, 21:18
Мужчина рядом со своим 13-летним сыном, погибшим в результате российского обстрела Харькова, 20 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Мужчина рядом со своим 13-летним сыном, погибшим в результате российского обстрела Харькова, 20 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Международный уголовный суд в Гааге намерен уже этой зимой выдвинуть первое обвинение о военных преступлениях войск РФ в Украине. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что первое обвинение может быть выдвинуто уже в конце 2022 года или в начале 2023 года, но процесс может затянуться.

По данным источников, отдельно суд и Украина ведут переговоры о передаче Киевом как минимум одного пленного российского чиновника. Он может дать показания против высокопоставленных российских командиров, утверждает ресурс.

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2 апреля прокурор МУС Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.

В конце мая экс-генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что в Украине работает самая большая в истории Международного уголовного суда команда экспертов и следователей.

13 июля Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время конференции в Гааге предложит создать специальный трибунал для привлечения высшего руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Гаага Украина

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