Вплоть до оккупации украинского Крыма. Передовая группа из Гааги направилась в Украину для расследования военных преступлений

3 марта, 16:23
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Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан (Фото:REUTERS/Christian Levaux)

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан (Фото:REUTERS/Christian Levaux)

Передовая группа покинула Международный уголовный суд в Гааге и направилась в Украину для расследования военных преступлений. Об этом сообщает главный прокурор суда Карим Хан, передает Reuters.

«Вчера я сформировал команду, и сегодня они переезжают в регион. Это передовая команда, состоящая из следователей, юристов, а также из тех, кто имеет особый опыт в оперативном планировании», — сказал Хан.

Прокурор добавил, что его офис будет изучать возможные военные преступления, преступления против человечности и геноцид со всех сторон в конфликте.

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«Военное право продолжает действовать, и у нас есть четкая юрисдикция. Это напоминание всем группировкам, всем сторонам конфликта о том, что они должны вести себя в соответствии с законами войны», — сказал Хан.

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Также комментируя применение российскими войсками кассетных бомб и артиллерийских ударов по городам, Хан сказал, что сторона, которая нацеливается на гражданских лиц или гражданские объекты, совершает преступление в соответствии с Римским статутом и международным гуманитарным правом.

Расследование также затронет 2014 год, когда Россия оккупировала украинский Крым и начала поддерживать вооруженных сепаратистов на Донбассе.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает действия президента России Владимира Путина в отношении Украины военным преступлением.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Гаага Агрессия РФ Расследование

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