Военные преступления РФ. Президент Еврокомиссии подтвердила, что ЕС готов направить следственные группы в Украину

4 апреля, 16:49
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердила, что ЕС готов направить следственные группы, чтобы зафиксировать военные преступления.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

«Я говорила с президентом Владимиром Зеленским о зверских убийствах мирных жителей в Буче и других местах Украины», — написала она в Twitter.

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Она подчеркнула, что Евросоюз готов направить совместные следственные группы для документирования военных преступлений в координации с генеральным прокурором Украины.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1510964491378384898

В первые дни апреля в освобожденных от оккупантов городах и поселках нескольких украинских областей начали документировать преступления российских оккупантов — в том числе массовые убийства и пытки гражданских.

https://www.youtube.com/embed/HB87r3xIDAs
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Еврокомиссия Российская агрессия Буча Война в Украине Урсула фон дер Ляйен

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